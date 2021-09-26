تفوق فريق أوروبا على العالم بكأس لافر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق أوروبا انطلاقة قوية نحو التتويج للمرة الرابعة على التوالي بلقب بطولة كأس لافر للتنس بعدما فرض تفوقه في مواجهة فريق العالم وتقدم عليه 3 / 1 على ملاعب «تي دي جاردن» في بوسطن.

وتقدم فريق نجوم أوروبا الذي يحمل اسم «بيورن بورج» عبر 3 انتصارات في مباريات الفردي حققها الروسي أندري روبليف والإيطالي ماتيو بيريتيني والنرويجي كاسبر رود أمس الأول.

وفي مباراة الزوجي، تغلب الثنائي المكون من الأمريكي جون إيسنر والكندي دينيس شابوفالوف، على الثنائي المكون من الألماني ألكسندر زفيريف وبيريتيني 4 / 6 و7 / 6 (7 / 2) و10 / 1.

وتواجد النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر والنجم السابق رود لافر (83 عاما) في المدرجات ليشهدا البداية القوية لفريق أوروبا الذي يضم ستة من المصنفين العشرة الأوائل على العالم، ومن بينهم الروسي دانييل ميدفيديف المتوج مؤخرا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وتغلب كاسبر رود على الأمريكي ريلي أوبلكا 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) ليكون الانتصار الثالث له دون هزيمة في سجل مباريات اللاعبين، علما بأنه أول انتصار لرود على منافسه الأمريكي بمجموعات متتالية.

وبعدها تغلب بيريتيني على الكندي فيليكس أوجه-ألياسيم 6 / 7 (3 / 7) و7 / 5 و10 / 8 في أطول مباراة بالبطولة، وقد استغرقت ساعتين و52 دقيقة.

وعزز روبليف تقدم فريق أوروبا بالفوز على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 4 / 6 و6 / 3 و11 / 9 .

وفي اليوم الثاني من منافسات البطولة، توجه الأنظار إلى مباراتي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وزفيريف أمام الأسترالي نيك كيريوس وإيسنر، على الترتيب.

وبعدها يلتقي ميدفيديف مع شابوفالوف ثم يلتقي الثنائي روبليف وتسيتسيباس مع الثنائي كيريوس وإيسنر في مباراة الزوجي.