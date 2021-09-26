السيتي يفسد انطلاقة «البلوز» بلدغة جيسوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفسد مانشستر سيتي انطلاقة تشيلسي الناجحة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتغلب عليه 1 / 0 أمس في المرحلة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أمس أيضا خسارة مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا 0 /1.

وثأر مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا لهزيمته أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا وحقق عليه فوزا ثمينا بهدف نظيف في عقر داره باستاد «ستامفورد بريدج».

وكانت مباراة أمس هي الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا بنهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الماضي عندما فاز تشيلسي 1 / 0 وحرم مانشستر سيتي من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وحرم مانشستر سيتي منافسه تشيلسي من الانفراد بصدارة الدوري، حيث تجمد رصيد تشيلسي عند 13 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي.

كما استفاد مانشستر سيتي أيضا من هزيمة جاره مانشستر يونايتد المفاجئة أمام أستون فيلا.

وقدم الفريقان مباراة سريعة وقوية وكان مانشستر سيتي هو الأفضل بشكل واضح، حيث سيطر تماما على مجريات اللعب في الشوط الأول كما كان الأفضل في الشوط الثاني رغم تحسن مستوى تشيلسي نسبيا.

وانتهى الشوط الأول التعادل السلبي فيما حسم مانشستر سيتي المباراة لصالحه في الشوط الثاني بهدف نظيف سجله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 53.

واستأنف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ولكنه لم يتأخر كثيرا هذه المرة في ترجمة تفوقه إلى هدف جاء اثر هجمة منظمة للفريق وتسديدة زاحفة قوية أطلقها جواو كانسيلو من خارج المنطقة ولكن الكرة وصلت إلى جيسوس وسط المنطقة ليستدير في حراسة 3 من لاعبي تشيلسي ويسدد الكرة في المرمى على يمين الحارس.

وسجل تشيلسي هدفا في الدقيقة 63 ألغاه الحكم بسبب التسلل.

وعلى استاد «أولد ترافورد» بمانشستر ، قدم لاعبو مانشستر فاصلا في إهدار الفرص أمام مرمى أستون فيلا على مدار شوطي المباراة، كما أهدر برونو فيرنانديز ضربة جزاء للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لتضاعف هذه الهزيمة من الضغوط الواقعة على المدير الفني للفريق أولي جونار سولشاير.

وفي المقابل، انتزع أستون فيلا الفوز الثمين بهدف في الوقت القاتل سجله كورتني هوس في الدقيقة 88 ليقفز الفريق إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط.