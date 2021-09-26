شكرا لقرائتكم خبر أتلتيكو يسقط أمام ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 0 / 1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور لاكوارديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 14 نقطة في المركز الثاني، ليفشل في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل موقت، فيما حصد ألافيس أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم محتلا المركز الـ19 قبل الأخير.

وهذه هي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الأول لألافيس مقابل الخسارة في 5 مباريات.