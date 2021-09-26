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أتلتيكو يسقط أمام ألافيس

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- بواسطة أيمن الوشواش - سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 0 / 1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في الجولة السابعة من لكرة القدم.

ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور لاكوارديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 14 نقطة في المركز الثاني، ليفشل في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل موقت، فيما حصد ألافيس أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم محتلا المركز الـ19 قبل الأخير.

وهذه هي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الأول لألافيس مقابل الخسارة في 5 مباريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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