شكرا لقرائتكم خبر أتلتيكو يسقط أمام ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور لاكوارديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.
وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 14 نقطة في المركز الثاني، ليفشل في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل موقت، فيما حصد ألافيس أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم محتلا المركز الـ19 قبل الأخير.
وهذه هي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الأول لألافيس مقابل الخسارة في 5 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو يسقط أمام ألافيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.