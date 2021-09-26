آمنة تستعرض أمام 44 دولة في انطلاقة معرض أبوظبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الإماراتية آمنة الجسمي عرضا مذهلا في اليوم الأول لانطلاق فعاليات الدورة الـ18 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ينطلق غدا، ويستمرعلى مدار أسبوع كامل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 44 دولة.

وتتزامن النسخة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مع احتفاء دولة الإمارات بمرور 50 عاما من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات، معلنة في الوقت نفسه عن بدء مسيرة جديدة لتصميم وتخطيط الخمسين عاما القادمة، لتغدو نبراسا مضيئا للأجيال، ولتبقى صفحة مشرقة في التاريخ البشري والحضارة الإنسانية.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري، أن المعرض وعبر كل أنشطته وفعالياته التي تروي قصة تميزه، يسعى لتطوير خططه ومشاريعه تماشيا مع استراتيجية دولة الإمارات، استعدادا لـ50 عاما قادمة مليئة بالنجاح والإبداع في كل مجال، عنوانها المحبة والتسامح، الفخر والاعتزاز، البذل والعطاء.

وقال «في عامها الخمسين، وفي كل ركن من (أبوظبي 2021)، نستذكر ما حققته دولة الإمارات خلال العقود الماضية من إنجازات متفردة، عمل أبناء دار زايد المخلصون على رسمها وتنفيذها، مستندين إلى إرث ثري وجهود مباركة للآباء المؤسسين، الذين نمضي على نهجهم بكل ثقة وفخر، وبعزيمة قوية، نحو مستقبل أكثر إشراقا».

وإضافة لفعالية الرماية على الأرض، تشهد الفعاليات في عرض مذهل بساحة العروض، لكل من: آمنة الجسمي وحسان الجهني ووضاح الزعابي، حيث ترجع بداية هذا النوع من الرماية كأسلوب قتالي إلى عصور ما قبل التاريخ، وما زالت حية لغاية اليوم كرياضة رسمية معتمدة في الألعاب الأولمبية.

ويقام المعرض للمرة الأولى على مدى 7 أيام متواصلة، بما يعكس الإقبال الجماهيري المتزايد، ويلبي توقعات عشاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم، ويستجيب لطموحات العارضين في القطاعات الـ11 التي تشكل الحدث وترسمه.

ويتيح المعرض للزوار فرصة التعرف على ثقافة دولة الإمارات وموروثها الأصيل، من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يقدمها لهم، والتي تعمل على رفع الوعي لديهم حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة بنحو مستدام.