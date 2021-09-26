فاتي يظهر بالرقم 10 بعد غياب 10 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد أنسو فاتي إلى قائمة برشلونة من جديد بعد غياب استمر 10 أشهر بسبب إصابة في الركبة.

واختير فاتي (18 عاما) ضمن قائمة تضم 20 لاعبا حددها المدير الفني رونالدو كومان استعدادا لمواجهة ليفانتي اليوم في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

ولم يشارك فاتي في أي مباراة مع برشلونة منذ 322 يوما بعد أن تعرض لتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ريال بيتيس 5 / 2 في نوفمبر الماضي.

وعاد فاتي، بعدما خضع لثلاث عمليات جراحية، إلى التدريبات في أغسطس الماضي.

وتشكل مباراة اليوم على ملعب «كامب نو» فرصة أمام فاتي لتسجيل أول مشاركة رسمية له منذ الإعلان عن أنه سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان فاتي سجل هدفين خلال مباراتين أمام ليفانتي في الدوري، وسجل عددا أكبر من الأهداف فقط في شباك فياريال (ثلاثة أهداف) في الدوري.

وكان فاتي أصبح أصغر هداف في تاريخ برشلونة عندما سجل للفريق في شباك أوساسونا في أغسطس 2019، وذلك عندما كان عمره 16 عاما و304 أيام.

وبعدها سجل فاتي 12 هدفا آخر في 42 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة، الذي انضم له منذ أن كان في العاشرة من عمره.

وشارك فاتي، المولود في غينيا بيساو، في 4 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني وسجل أول هدف دولي له في مواجهة أوكرانيا في سبتمبر 2020.

وحقق برشلونة انتصارين مقابل 3 تعادلات في أول 5 مباريات للفريق بالدوري هذا الموسم، ويتأخر بفارق 7 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، علما بأن ريال خاض 6 مباريات حتى الآن.