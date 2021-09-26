شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف: لاعبو الأهلي لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهرا وتأثروا بضعف أداء أفشة وشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن لاعبو الفريق الأحمر لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهرا، مشيرًا إلى أن هذا الأداء طبيعي للغاية في ظل ضغط المباريات والمواسم.

وقال يوسف، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، والمذاع على شاشة قناة الحياة: "أداء النادي الأهلي تأثر مؤخرًا بابتعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف عن مستواهم، حيث أنهم قوة هجومية كبيرة للفريق".

وأضاف محمد يوسف أن أداء الفريق الأحمر تحسن للغاية في مواجهة إنبي عن مباراة طلائع الجيش الماضية في السوبر، ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر نجحا في تطوير أداء الفريق الهجومي بشكل كبير أمام إنبي.

وتابع: "بيتسو موسيماني مينفعش يمشي، ويجب الصبر عليه، وهو له رصيد كبير عند جماهير القلعة الحمراء".