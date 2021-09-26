شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: موسيماني "غضبان" من الهجوم عليه.. وديانج مينفعش يقعد دكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن لاعبي الأهلي ظهروا بشكل أفضل في مباراة إنبي عن المباراة السابقة أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي.

وقال كريم، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لاعبو الأهلي زهقانين من الكورة، بسبب عدم حصولهم على راحة كافية خلال الموسمين الماضيين".

وأضاف: "بيتسو موسيماني غضبان من هجوم الجماهير عليه في الفترة الماضية، ويرى أنه حقق نجاحات كبيرة مع الفريق، وأن هذا الأداء طبيعي بسبب ظروف ضغط المباريات".

وأشار كريم شحاتة، إلى أن الموزمبيقي ميكيسوني يحتاج لتوظيف جديد داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يملك إمكانيات مميزة للغاية، وبيتسو موسيماني يجب أن يوظف ميكيسوني بشكل آخر في المباريات المقبلة".

وتابع: "أليو ديانج مينفعش يقعد لأي حد، حيث إنه يملك إمكانيات أفضل من أي لاعب في مركزه بالأهلي".