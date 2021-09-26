شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 9 / 2021، عددا من الأخبار المهمة، أبرزها فوز الأهلي على إنبي في مباراة دور الـ16 من كأس مصر.

الأهلي يهزم إنبي بهدف ويصعد لمواجهة بيراميدز فى ربع نهائي كأس مصر

تأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي. موسيماني: سنصحح الأخطاء والقتال من أجل حصد لقب الدوري الموسم المقبل علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الأداء السيئ الذي ظهر عليه فريقه في الفترة الماضية، وتسببب في ضياع لقب الدوري والسوبر المصري. حلمي طولان: إنبي له ضربة جزاء لم تحتسب أمام الأهلي وجه حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي وتوديع كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16.

لجنة الحكام تقرر استبعاد الحكم أمين عمر من مباريات الدورى وكأس مصر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.

مران الزمالك المسائي.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر التدريبات

تواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب والذي سينتهي يوم 27 سبتمبر الحالي.

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا بدون جمهور

أعلن اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة نهائية اقامة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى التاسعة من مساء الجمعة 8 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور.

اجتماع الزمالك مع محامى بن شرقى يحسم ملف تجديد عقده

دعا مسئولو الزمالك محامى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق لعقد اجتماع خلال الفترة الحالية لحسم ملف التجديد للاعب، بعدما أكد حسين لبيب رئيس النادى أنه تم الموافقة على كافة مطالب اللاعب لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم باستثناء الشرط الجزائى الذى يرغب فى وضعه ويقضى بدفعه قيمة مالية محددة تسمح له بالرحيل، وجاء اعتراض إدارة الزمالك حول حجم القيمة المالية الذى طلب بن شرقى وضعها، لذا تم توجيه الدعوة إلى المحامى الخاص باللاعب لعقد جلسة معه من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول شكل التعاقد من أجل تجديد عقد اللاعب رغبة من إدارة الزمالك الحالية فى إضافة مزيدا من الاستقرار بالفريق.