شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: هدف حسام حسن في إنبي صحيح 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن هدف حسام حسن في مباراة الأهلي ضد إنبي التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، صحيح بنسبة 100%.

واضاف الشناوي، في تصريحات تليفزيونية للأستديو التحليلي للمباراة استاد مصر، على فضائية أون تايم سبورتس: "لاعب إنبي تعمد لعب الكرة وبالتالي تعتبر الكرة عائدة من مدافع إنبي وليس من لاعب الأهلي، وبالتالي فالهدف صحيح ولا شك فيه".

وتابع الشناوي: "من رأيي أن غياب تقنية الفار عن مباريات الكأس أثر على بعض القرارات المهمة، وهناك كرات كانت تستوجب إنذارا في المباراة، مثل لقطة كهربا، بادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء".

وأوضح أن الكرة التي دخل فيها لاعب إنبي بين مدافعي الأهلى وطالب فيها حلمي طولان باحتساب ضربة جزاء لا يوجد فيها خطأ على لاعبي الأهلي والقرار صحيح باستمرار اللعب.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس فى مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول فى الدفاع، وأليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم".

فيما جاء تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.