شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 25 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 25 /9 / 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يفوز على إنبي بهدف ويصعد لدور الـ8 لكأس مصر ويواجه بيراميدز.

الأهلي يهزم إنبي بهدف ويصعد لمواجهة بيراميدز فى ربع نهائي كأس مصر.. فيديو

تأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

موسيماني: لعبنا بنفس سيناريو مباراة السوبر والفارق هو زيارة الشباك

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بهدف نظيف في مباراة الفريقين بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن الفارق بين مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ومباراته أمام إنبي هو تسجيل هدف وأدينا بنفس الأداء في كل شيء، والخصم لم يهددنا ونفس سيناريو مباراة الجيش.

أليو ديانج نسر مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

اختار الحساب الرسمي للنادى الأهلى على تويتر، المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق، نسرا لمباراة إنبى في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى فاز خلالها الأهلى بهدف نظيف.

عمار حمدي بعد غيابه عن لقاء إنبي: اللهم إني فوضت إليك أمري فاكفني

نشر عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، "استورى" مثيرة للجدل، وذلك عقب استبعاده من مباراة إنبى في دور الـ16 بكأس مصر والتى فاز بها الأهلى بهدف نظيف ليتأهل لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية.

حلمي طولان: إنبي له ضربة جزاء لم تحتسب أمام الأهلي

وجه حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي وتوديع كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16.

أمح يتوسط لكهربا لدى موسيماني للمشاركة مع الأهلي والعودة للمنتخب.. صور

دخل أمح الدولي، مشجع الأهلي الشهير من ذوي القدرات، في حوار سريع مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب نهاية مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

قمصان: أعتذر لجماهير الأهلي وحتى لو رحلنا سنظل ندعم النادي

اعتذر سامي قمصان، مدرب النادى الأهلى، لجماهير القلعة الحمراء، بعد الإخفاق الأخير للفريق بخسارة كأس السوبر المصرى أمام طلائع الجيش، وقال لقناة الأهلى عن مباراة دور الـ16 في كأس مصر أمام إنبى: كان من المهم الفوز في مباراة اليوم بعد الإخفاق الأخير بكأس السوبر كان هناك ضغط عصبى علينا وعلى اللاعبين، ولكن لاعبي الأهلى شخصياتهم قوية وعلى قدر المسؤولية، والضغط العصبي كان سبب إهدار الفرص.

موسيماني بعد الفوز على إنبي: عندما يكون الله هو المسيطر لا يغير أي إنسان طرقه

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على الفوز الذى حققه فريقه أمام إنبى بهدف نظيف ليتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر: عندما يكون الله هو المسيطر، لا يملك أي إنسان القدرة على تغيير طرقه.