شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 25 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: لجنة الحكام تقرر استبعاد الحكم أمين عمر من مباريات الدورى وكأس مصر، واجتماع الزمالك مع محامى بن شرقى يحسم ملف تجديد عقده.

الأهلي يهزم إنبي بهدف ويصعد لمواجهة بيراميدز فى ربع نهائي كأس مصر

تأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

لجنة الحكام تقرر استبعاد الحكم أمين عمر من مباريات الدورى وكأس مصر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.

مران الزمالك المسائي.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر التدريبات

تواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب والذي سينتهي يوم 27 سبتمبر الحالي.

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا بدون جمهور

أعلن اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة نهائية اقامة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى التاسعة من مساء الجمعة 8 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور.

رابطة الأندية تناقش إقامة الدورى الجديد من مجموعتين فى اجتماع الغد

يناقش المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماع غد الأحد، أكثر من تصور لشكل الدورى الجديد قبل عرضها على أندية الدورى الممتاز لاتخاذ القرار النهائى بشأن الدورى الجديد.

اجتماع الزمالك مع محامى بن شرقى يحسم ملف تجديد عقده

دعا مسئولو الزمالك محامى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق لعقد اجتماع خلال الفترة الحالية لحسم ملف التجديد للاعب، بعدما أكد حسين لبيب رئيس النادى أنه تم الموافقة على كافة مطالب اللاعب لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم باستثناء الشرط الجزائى الذى يرغب فى وضعه ويقضى بدفعه قيمة مالية محددة تسمح له بالرحيل، وجاء اعتراض إدارة الزمالك حول حجم القيمة المالية الذى طلب بن شرقى وضعها، لذا تم توجيه الدعوة إلى المحامى الخاص باللاعب لعقد جلسة معه من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول شكل التعاقد من أجل تجديد عقد اللاعب رغبة من إدارة الزمالك الحالية فى إضافة مزيدا من الاستقرار بالفريق.

"إلغاء بدل السكن" أولى خطوات الإسماعيلى لترشيد النفقات.. اقرأ التفاصيل

قرر محمد صلاح أبو جريشة، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، إلغاء بدل السكن لـ 9 من لاعبى الدراويش، والذى يبلغ قيمته 5 آلاف جنيه لكل لاعب شهرياً، فى محاولة لترشيد النفقات فى ظل إقامة هؤلاء اللاعبين داخل فندق النادى الإسماعيلى.