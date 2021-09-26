شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 25 /9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 25 سبتمبر العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: جهاز المنتخب يحضر مران الزمالك.

مران الزمالك المسائي.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر التدريبات

تواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب والذي سينتهي يوم 27 سبتمبر الحالي.

كارتيرون يجتمع مع "زيزو" فى نهاية مران الزمالك استعدادا لتوسكر

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة خاصة مع أحمد زيزو جناح الفريق فى نهاية التدريب الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، والمستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى، استعدادا لخوض مباراة الأبيض أمام توسكر الكينى المقرر إقامتها فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

عصام مرعى يقترب من تولي منصب المدرب العام بمهام مدير كرة في الزمالك

اقترب عصام مرعي نجم الزمالك السابق، من تولي منصب المدرب العام مع الفرنسي كارتيرون بديلا لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

اجتماع الزمالك مع محامى بن شرقى يحسم ملف تجديد عقده

دعا مسئولو الزمالك محامى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق لعقد اجتماع خلال الفترة الحالية لحسم ملف التجديد للاعب، بعدما أكد حسين لبيب رئيس النادى أنه تم الموافقة على كافة مطالب اللاعب لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم باستثناء الشرط الجزائى الذى يرغب فى وضعه ويقضى بدفعه قيمة مالية محددة تسمح له بالرحيل، وجاء اعتراض إدارة الزمالك حول حجم القيمة المالية الذى طلب بن شرقى وضعها، لذا تم توجيه الدعوة إلى المحامى الخاص باللاعب لعقد جلسة معه من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول شكل التعاقد من أجل تجديد عقد اللاعب رغبة من إدارة الزمالك الحالية فى إضافة مزيدا من الاستقرار بالفريق.

كارتيرون يرفض خوض مباريات ودية فى معسكر برج العرب

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، خوض الفريق لأى مباريات ودية، خلال معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، والمقرر استمراره حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة توسكر الكينى، المقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

الإتربى: 300 ألف دولار شرط جزائى فى عقد كارتيرون.. وانتهاء أزمة حسام أشرف

كشف محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، أنه يوجد شرط جزائى فى عقد الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، يقدر بـ300 الف دولار للطرفين عقد تجديد تعاقدت لمدة 3 سنوات.

الزمالك فى صدارة دورى محترفى اليد والطلائع يزاحمه والأهلى بالمركز الثالث

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تصدر الزمالك جدول ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022 بعد انتهاء الجولة الرابعة، برصيد 12 نقطة من تحقيق الفوز فى 4 جولات متتالية على كل من هليوبوليس والشمس والأهلى والمعادى.