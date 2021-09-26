شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: مشروع موسيمانى فى الأهلى لازم يكمل.. وميكيسونى مبشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن استمرار موسيماني مع الأهلي أمر ضروري، عقب فوز الفريق على إنبي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وقال إن المدرب الجنوب أفريقي يمتلك مشروعًا، وهو ما وضح من خلال الصفقات التي تم إبرامها، واللاعبين الذين تم استبعادهم قبل الموسم الجديد، وعلى الرغم من خسارة بطولة السوبر وقبلها الدوري، إلا أن إدارة النادي الأهلي لا تتعامل بالقطعة.

وقال أبومسلم، في حواره مع الزميل أحمد عصام باستديو المباراة على "تليفزيون الخليج 365": "الفوز على إنبي مهم بالتأكيد، لكن الأداء ما زال عليه علامات استفهام، وموسيماني مطالب باستغلال فترة التوقف الدولية المقبلة لعلاج الأخطاء والتحضير الجيد للموسم الجديد وتجهيز كل اللاعبين للاعتماد عليهم لعدم الوقوع في أزمة الموسم الماضي وإرهاق اللاعبين الذين يعتمد عليهم باستمرار دون غيرهم".

وعن صفقات الأهلي الجديدة قال: "ميكيسوني صفقة مبشرة، وقدم مباراة جيدة اليوم من خلال احتفاظه الجيد بالكرة وتصرفه المميز دون خوف أو رهبة، والفرصة التي أهدرها أمام المرمى ترجع إلى رغبته في تسجيل هدف مميز وعدم افتتاح سجله التهديفي مع الأهلي بهدف سهل، ولكن إجمالا كانت مشاركة واعدة ومبشرة".

في الوقت نفسه، علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الأداء السيئ الذي ظهر عليه فريقه في الفترة الماضية، وتسببب في ضياع لقب الدوري والسوبر المصري، وقال عبر حسابه على "تويتر": "سنقوم بإجراء تصحيح من أجل حصد لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، ونقاتل من أجل تحقيقه لقد كان مؤلمًا للغاية فقدانه، لكن هذا ما يمر به الأبطال".

وأعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بهدف نظيف في مباراة الفريقين بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن الفارق بين مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ومباراته أمام إنبي هو تسجيل هدف وأدينا بنفس الأداء في كل شيء، والخصم لم يهددنا ونفس سيناريو مباراة الجيش.

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تسيدنا المباراة وأهدرنا أكثر من فرصة ومن 4 فرص سجلنا هدف، والمباراة الأهم كانت مباراة السوبر المحلي، ولكن أهدرنا عدة فرص واليوم أهدرنا أكثر من فرصة واللاعبين والجهاز الفني يشعرون بالضغط لأننا بني آدمين نتأثر بالضغوط ولكن نقوم بعملنا".

وأضاف: "فترة التوقف كان هناك لاعبين عادت من الإعارة ولم يتأقلموا على طريقة لعبنا وليس لديهم اللياقة على إنهاء المباريات وفترة توقف الدوري أفضلية في رفع الحالة البدنية للاعبين والتعود على طريقة لعبنا وعبد القادر وميكيسوني بدأوا ينسجمون مع الفريق ولكن ببطء، ويحتاجان اكتساب الثقة".

وتابع: علينا الفوز لتحسين الأداء واكتساب الثقة والابتعاد عن الضغوط ومع الفوز لا يركز أحد على الأداء لأنه يهتم بالنتيجة أكثر من الأداء، مشيرا إلى أن محمد مجدي أفشة ومحمد شريف يعانيان من ضغط المباريات، وتوقعت أن تؤثر الحالة البدنية على أداء منتخب مصر؛ لأن لاعبي الأهلي ليسوا في أفضل حال بدني.

وأوضح أن هناك أكثر من لاعب في الأهلي يعاني من الإجهاد، مثل محمد شريف وأفشة وكذلك حسين الشحات وطاهر محمد اللذين يعانيان من الإصابة بسبب ضغط المباريات، ولا أعلم كيف أحل هذه المشكلة، ومحمد صلاح يلعب في ليفربول، ولكنه قضى فترة راحة طويلة مع عائلته في القاهرة، ولكن بالنظر إلى لاعبي الأهلي أين كانوا؟ لقد كانوا يلعبون ولم يحصلوا على فترة راحة، وأتوقع أن الأهلي والزمالك سيدفعان ثمن الإجهاد بسبب توالي المباريات وسيؤثر الأمر بالسلب على أداء منتخب مصر.

واختتم: لدينا أجندة طويلة على المستوى المحلي والدولي، سواء للأهلي أو اللاعبين الدوليين الذين سيلعبون لمنتخب مصر وسيؤثرون على أداء المنتخب.