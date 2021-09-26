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اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 والذى ينطلق يوم 7 من أكتوبر المقبل بمشاركة 18 فريقا للعام الجاري 2021 / 2022.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 26  مايو من العام المقبل 2022 موعدًا لانتهاء بطولة الجمهورية مواليد 2001.

أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2001 والذى ينطلق يوم 2 من أكتوبر المقبل بمشاركة 18 فريق للعام الجاري 2021 / 2022.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 مايو من العام المقبل 2022 موعدًا لانتهاء بطولة الجمهورية مواليد 2001.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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