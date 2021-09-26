شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 والذى ينطلق يوم 7 من أكتوبر المقبل بمشاركة 18 فريقا للعام الجاري 2021 / 2022.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو من العام المقبل 2022 موعدًا لانتهاء بطولة الجمهورية مواليد 2001.

أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2001 والذى ينطلق يوم 2 من أكتوبر المقبل بمشاركة 18 فريق للعام الجاري 2021 / 2022.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 مايو من العام المقبل 2022 موعدًا لانتهاء بطولة الجمهورية مواليد 2001.