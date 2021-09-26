شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن قائمة الإسماعيلي لمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف قائمة لاعبيه لخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه اعتبارا من الغد وينتهي يوم 12 أكتوبر ويتخلله مجموعة من الوديات.

يأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.. وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، مروان الصحراوي، محمد نصر، محمد عمار، مصطفي فارس ،محمد بيومي، عصام صبحي، عبد الله جمعة، أحمد أيمن، محمود البدري.

خط الوسط: عماد حمدي ،محمد عادل،محمد الشامي ،أحمد مدبولي ،أحمد مصطفي،محمد مخلوف ،محمود دونجا ،محمد صادق ،محمد عبد السميع، عمر الوحش، مدحت فقوسة، بابل، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبد الحكيم، محمود عبدالله.

خط الهجوم: شكري نجيب، ومروان شوقي ،شيلونجو.