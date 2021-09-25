«السابعة» تنذر بزيادة إقالات المدربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنذر الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقالة 3 مدربين آخرين، خاصة في حالة استمرار تردي النتائج، بعد أن منحوا الفرصة الكافية رغم الإخفاق في الجولات الماضية.

ويتصدر اسم المدير الفني لفريق الأهلي الألباني بيسنيك هاسي، قائمة المهددين بالإقالة لعجزه في تحقيق أي فوز مع الكتيبة الأهلاوية منذ تسلمه المهمة مطلع الموسم الحالي (تعادل في 5 مباريات وخسر مرة)، إذ تنتظره مواجهة مصيرية مرتقبه أمام المتصدر الند التقليدي الاتحاد في ديربي قوي الجمعة المقبل.

بينما يأتي المدير الفني لفريق أبها السلوفاكي مارتن سيفيلا، كثاني المدربين المرشحين للإقصاء بعد تعرض الفريق للخسارة الرابعة أمام الند التقليدي فريق ضمك في ديربي عسير أمس الأول، بنتيجة 1 - 3، وبقاء الفريق في مذيلة الترتيب بالمركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

في حين واجه المدير الفني لفريق الاتفاق الوطني خالد العطوي، الذي يمثل مشروع نادي الاتفاق، حملة قوية من جماهير فارس الدهناء بعد سوء النتائج الذي لازم الفريق، خاصة عقب الخسارة الثانية التي تمت أمس الأول أمام الصاعد حديثا للأضواء فريق الطائي 2 - 4، حيث أشعلت فتيل الغضب في البيت الاتفاقي وتركزت مطالب الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة الدبل بضرورة رحيل العطوي الذي يقضي موسمه الثالث مع الفريق.

مدربون أقيلوا:







البريطاني نيستور إل مايسترو (التعاون)



التونسي محمد الكوكي (الطائي)



البرازيلي فابيو كاريلي (الاتحاد)



البرازيلي مانو مينيز (النصر)



المرشحون للمغادرة





بيسنيك هاسي (الأهلي)



لعب 6 مباريات



فاز: 0



تعادل: 5



خسر : 1



خالد العطوي (الاتفاق)





لعب: 6 مباريات



فاز: 1



تعادل: 3



خسر: 2



السلوفاكي مارتن سيفيلا (أبها)