آل عباس بطل تصنيفية الإسكواش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش عادل العقيلي، لاعب نادي الاتفاق ياسر آل عباس بلقب البطولة التصنيفية تحت 19 عاما، التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض واختتمت أمس. وتسلم ياسر آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، وحل ثانيا لاعب الصفا محمد آل نصفان وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء في المرتبة الثالثة لاعب الهلال عبدالإله أبورقة ونال الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحل رابعا لاعب الوحدة سالم المولد وتسلم مكافأة مالية.



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