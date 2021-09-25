شكرا لقرائتكم خبر بعد غياب 16 عاما.. الطائي يعود للرباعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بفوزه على الاتفاق الخميس الماضي 4/ 2، يكون الطائي قد نجح في الثأر لهزيمته من الاتفاق قبل نحو 16 عاما.

وحقق الطائي فوزه الأول بعد أن هزم الاتفاق في المواجهة التي استضافها على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في إطار لقاءات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح المدرب الصربي زوران مانولوفيتش في قراءة مجريات المباراة وحقق هدفه منها.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الطائي والاتفاق في الدوري الممتاز جرت بالدمام موسم 1428 وانتهت بفوز الاتفاق 2/ 0، وهو الموسم الذي شهد هبوط الطائي إلى دوري الدرجة الأولى قبل أن يعود إلى الأضواء الموسم الحالي.

بعض رباعيات الطائي بالممتاز:

