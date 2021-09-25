بعد غياب 16 عاما.. الطائي يعود للرباعيات

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وحقق الطائي فوزه الأول بعد أن هزم الاتفاق في المواجهة التي استضافها على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في إطار لقاءات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح المدرب الصربي زوران مانولوفيتش في قراءة مجريات المباراة وحقق هدفه منها.
وكانت آخر مباراة جمعت بين الطائي والاتفاق في الدوري الممتاز جرت بالدمام موسم 1428 وانتهت بفوز الاتفاق 2/ 0، وهو الموسم الذي شهد هبوط الطائي إلى دوري الدرجة الأولى قبل أن يعود إلى الأضواء الموسم الحالي.
بعض رباعيات الطائي بالممتاز:
- فاز على النصر 4/ 1 بكأس الاتحاد السعودي موسم 1416هـ.
- تغلب على الاتفاق 4/ 3 في دور الـ16 لكأس ولي العهد موسم 1426هـ.
- انتصر على الشباب 4/ 2 في الدوري الممتاز (الجولة الثانية) موسم 1427هـ.
- فاز على الأهلي 4/ 2 بالدوري الممتاز (الجولة السادسة) موسم 1427هـ.
- كسب القادسية 4/ 1 بالدوري الممتاز (الجولة العاشرة) موسم 1428هـ.
- تغلب على الاتفاق 4/ 2 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة السادسة) موسم 1443هـ الحالي.
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