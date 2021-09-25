العدالة صدارة بكامل العلامة

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ورفع العدالة رصيده إلى 9 نقاط من 3 مواجهات حقق فيها العلامة الكاملة، فيما بقي الدرعية عند رصيده السابق 6 نقاط متراجعا إلى خامس الترتيب.
وحقق الخليج فوزه الثاني على التوالي بعدما أتخم شباك النهضة 5 /2، ليعتلي أبناء الدانة الوصافة برصيد 7 نقاط، بينما تراجع النهضة إلى المرتبة الـ12 برصيد 4 نقاط.
وانتزع أحد فوزا قاتلا أمام نظيره بيشة بهدف وحيد، ليعزز موقعه كثالث برصيد 7 نقاط، في حين توقف رصيد بيشة عند 3 نقاط متراجعا للمركز الـ13.
وتذوق الشعلة طعم الفوز الأول بتغلبه على الخلود 3/ 1، ليتقدم للسادس برصيد 5 نقاط، ويظل الخلود بلا نقاط في المركز الـ20.
كما حقق القادسية والجبلين الفوز للمرة الأولى على حساب الأخدود والوحدة بنتيجة واحدة 3 / 1، ليقفز القادسية إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويتراجع الأخدود إلى المركز الـ16 بثلاث نقاط، في المقابل أضاف الجبلين أول 3 نقاط له معتليا بها الترتيب الـ14، وبقي الوحدة عند رصيده السابق 6 نقاط متراجعا للمرتبة الرابعة.
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