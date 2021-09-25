الصيام عن التهديف يلازم السومة للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى منذ التحاقه بفريق الأهلي قبل 7 مواسم، صام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السوري الدولي عمر السومة، عن التهديف خلال الجولات الست الأولى الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصيب السومة بعد مضي 10 دقائق من لقاء فريقه أمام الحزم في الجولة الثانية من الدوري، ليغيب عن مباراتي ضمك والتعاون، ثم عاد مجددا بعد اكتمال شفائه لقيادة خط المقدمة أمام الفتح والفيحاء، وفي جميع المواجهات الأربع التي خاضها حتى الآن، لم يسجل هدفا بعد أن كان صديقا دائما لشباك الخصوم.

وتزامن غياب السومة عن التهديف مع سلسلة تعثرات الفريق، حيث أكمل 6 جولات من الدوري دون تحقيق أي انتصار، مكتفيا بـ5 تعادلات، قبل أن يخسر مباراته الأخيرة الجمعة الماضي أمام الفيحاء 0 - 2 في الجولة السادسة.

وقد انتقل السومة إلى الأهلي صيف موسم 2014 قادما من القادسية الكويتي، واستهل مشاركته مع الفريق بهاتريك في مباراته الأولى أمام هجر في الجولة الافتتاحية للموسم، واستمر في تسجيل الأهداف في كل موسم، ليظفر بلقب هداف الدوري 3 مواسم متتالية، موسمان منهما حقق خلالهما 4 بطولات.

كما حقق مع الأهلي 4 ألقاب هي: كأس ولي العهد موسم 2014 / 2015، ودوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر موسم 2015 / 2016.