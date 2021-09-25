ناد كندي يعترض طريق الأهلي لجيوفينكو

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تصدى لمنع الأهلي من التسجيل نتيجة عدم سداد مستحقات مالية لمدربي الفريق الأول السابقين، كريستيان جروس وفلادان ميلويفيتش، إلا أن الإدارة في طريقها إلى تسديد مستحقات المدربين خلال اليومين المقبلين.
ويعد لاعب وسط الهلال الذي تم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الإيطالي سيبستيان جيوفينكو أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة، إلا أن عرضا من أحد الأندية الكندية قد يصعب عودة اللاعب للدوري السعودي مرة أخرى، حال موافقته عليه.
وتسعى إدارة النادي لاستغلال النظام الذي يسمح للنادي بتسجيل لاعب بالمكان الشاغر بشرط أن يكون المتعاقد معه انتهى عقده قبل انتهاء فترة الانتقالات.
من جهة أخرى بدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيسنك هاسي الاستعداد الفعلي لمواجهة الديربي أمام الاتحاد الجمعة المقبل بالجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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