شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2001 والذى ينطلق يوم 2 من أكتوبر المقبل بمشاركة 18 فريق للعام الجاري 2021 / 2022.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 مايو من العام المقبل 2022 موعدًا لانتهاء بطولة الجمهورية مواليد 2001.

في سياق متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة سبب عدم إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بتقنية الفيديو، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الأندية رفضت تحمل تكلفة تطبيق التقنية فى مباريات الكأس هذا الموسم، لذا قررت اللجنة التى تدير الجبلاية إقامة المباريات بدون الفار.

وأضاف مسئولو الجبلاية، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لا يطبق تقنية الفيديو فى مباريات دورى الأبطال الأفريقى إلا فى الدور قبل النهائى والنهائى، وهو ما سيتم تطبيقه فى كأس مصر هذا الموسم، حيث سيتم تطبيق التقنية فى قبل النهائى والنهائى فقط.