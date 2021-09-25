شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يُعسكر في برج العرب استعدادا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدى على اقامة معسكر مغلق للفريق ببرج العرب في الإسكندرية استعدادا لانطلاقة الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها منتصف الشهر المقبل أمام سلطات الموارد الأوغندى.

رفض التونسى معين الشعبانى، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إقامة معسكر خارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد محليا وقاريا، وفضل الشعبانى اقامة معسكر داخلي في الأسابيع الثلاثة المقبلة، لدراسة الفريق جيدا، واعداد تقرير منفصل عن كل لاعب، لوضع التشكيل المناسب لمواجهة سلطات الموارد الأوغندي في الدور الـ32 لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

وطرحت إدارة المصري اقتراحا بإقامة معسكر خارجي في الإمارات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، يتخلله بعض المباريات الودية منها 3 مباريات مع منتخب الصين، وهو ما رفضه الشعباني خوفا من الإصابات وتعرض اللاعبين للإرهاق، خاصة بعد الموسم الطويل المنقضى في الكرة المصرية.

أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني الجديد للنادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، عن سبب موافقته للإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، كونه أحد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية بمصر.

وأضاف "الشعباني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي المصري بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، أن النادي المصري ناد شعبي كبير، وأنه متعود على الضغوط خلال فترة توليه نادي الترجي التونسي.

وأكد أنه سيتم وضع استراتيجية عمل على مستوى عالمي تحتاج لاعبين على مستوى عال من الجدية، خاصة في ظل ضيق الوقت، والفريق مقبل على مباراة منتصف الشهر المقبل في البطولة الكونفدرالية الإفريقية، لذلك هناك سباق ضد الزمن في هذا التوقيت، مضيفًا: "المدرب هو أول من يتحمل الهزيمة ومستعد لذلك ومتحمل المسئولية".