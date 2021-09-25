شكرا لقرائتكم خبر عن أمح يتوسط لكهربا لدى موسيماني للمشاركة مع الأهلي والعودة للمنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أمح الدولي، مشجع الأهلي الشهير من ذوي القدرات، في حوار سريع مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب نهاية مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وحرص موسيماني على احتضان أمح بمجرد الالتقاء به وطلب مشجع الأهلي من المدير الفني بضرورة منح فرصة المشاركة الأساسية لصديقه محمود كهربا بشكل متواصل، بعدما شارك اللاعب أساسيا في لقاء اليوم قبل أن يخرج في الشوط الثاني وينزل لويس ميكيسوني بدلا منه.

وحث أمح الدولي المدير الفني للأهلي على الدفع بكهربا بشكل مستمر، حتى يستعيد مستواه المعهود ومن ثم ينضم إلى صفوف منتخب مصر.

وقابل موسيماني طلب أمح بابتسامة عريضة ووسط ضحكات من أكرم توفيق، لاعب الأهلي، وبعض إداريي الفريق الأحمر.