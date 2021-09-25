شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الأهلى يحتاج مدربا عاما مع موسيمانى قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد فضل نجم الكرة المصرية السابق عن الإيجابيات التي خرج بها موسيماني من مباراة الأهلى ضد إنبي التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

واضاف فضل في تصريحات تليفزيونية للأستديو التحليلي للمباراة استاد مصر، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلى يفكر في تعيين مدرب عام قبل انطلاق الدوري الجديد، هذا رأيي بناء على خبرات وليس معلومات من داخل النادي، والأهلى يحتاج هذه الخطوة في الفترة الحالية".

وتابع فضل: "ديانج قدم مباراة كبيرة في مباراة اليوم، وأثبت للجميع أنه اللاعب رقم واحد في وسط الملعب ولا يمكن البدء بلاعب يتمتع بكل هذه الإمكانيات الفنية والبدنية على دكة البدلاء".

وثمن فضل تصرف صلاح محسن لاعب الأهلى الذى نزل بديلا في مباراة اليوم وسجل الهدف الوحيد للفريق الأحمر في الانفراد الذى سجله قائلا: "تصرف صلاح محسن هو قرار مهاجم يعرف متطلبات مركزه، الإستلان واللمسة دليل على أنه لاعب كبير ويستحق المشاركة أساسيا".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس فى مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول فى الدفاع، وأليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم".

فيما جاء تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.