شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح يعيد منى عطالله للقائمة الدولية ويرفض توصية لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت منى عطا الله المحكمة الدولية بتقرير طبى للجنة الحكام يفيد أنها مصابه فى الركبة وتستغرق الإصابة مده شهر للعلاج ويسمح الاتحاد الدولى لحكام القائمة الدولية بإجراء الاختبارات البدنية بعد التماثل للشفاء وإرسال أسمائهم.

ورفض وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق وعضو اللجنة الفنية الحالى، التقرير وقال لها" لازم الحكم يبقى مكسور عشان اعتبره مصاب ".

ولجأت منى عطالله إلى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد وأقر بحق منى فى إرسال اسمها فى القائمة الدولية خاصة أنها من حكام النخبة فى أفريقيا ومتواجدة ضمن معسكر النخبة للمحكمات فى شهر نوفمبر وستقوم بإجراء الاختبار البدنى مع الاتحاد الافريقى.

واستقرت لجنة الحكام على أسماء القائمة الدولية للحكام، والتى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى والدولى خلال ساعات، حيث إن آخر موعد سيكون يوم 1 أكتوبر، وجاءت قائمة حكام الساحة كالتالى:

1- إبراهيم نور الدين

2- محمود البنا

3- أمين عمر

4- محمد عادل

5- محمد معروف

6- أحمد الغندور

7- محمود ناجى بدلا من جهاد جريشة

الحكام المساعدون

1- محمود أبو الرجال

2- أحمد حسام طه

3- سمير جمال

4- هانى عبد الفتاح

5- أحمد توفيق طلب

6- يوسف البساطي

7- سامى هلهل أو شريف عبدالله بدلا من تحسين أبو السادات.