شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: أعتذر لجماهير الأهلي وحتى لو رحلنا سنظل ندعم النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر سامي قمصان، مدرب النادى الأهلى، لجماهير القلعة الحمراء، بعد الإخفاق الأخير للفريق بخسارة كأس السوبر المصرى أمام طلائع الجيش، وقال لقناة الأهلى عن مباراة دور الـ16 في كأس مصر أمام إنبى: كان من المهم الفوز في مباراة اليوم بعد الإخفاق الأخير بكأس السوبر كان هناك ضغط عصبى علينا وعلى اللاعبين، ولكن لاعبي الأهلى شخصياتهم قوية وعلى قدر المسؤولية، والضغط العصبي كان سبب إهدار الفرص.

وأضاف: أعتذر لجماهير الأهلى ولكن في الأول والآخر هذه هي الكرة أحيانا لا تؤدي وتفوز وأحياناً لا يحالفك التوفيق، لن تستطيع حصد كل البطولات لكن الأهم أن تستعيد الثقة سريعاً، وأشكر اللاعبين بعد الفوز اليوم.

واصل: نشعر بالحزن لأي بطولة يفقدها الأهلى، ولو مشينا من الأهلى سنكون أكثر من يتمنى أن يكون الفريق الأفضل في العالم، هذا هو الفارق الأهلى هو بيتنا ونتمنى أن يكون رقم واحد في كل حاجة، ونتمنى أن يعود الأهلى لوضعه الطبيعى.

واختتم: في ظل موسم مثل الموسم الماضى حققنا أمورا جيدة، توجنا بأفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية، ومن حق الجماهير أن تحزن على إخفاقنا وأعتذر لهم، وأتمنى أن ما مر يكون درسا نستفيد به في البطولات المقبلة.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى، ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.