شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لعبنا بنفس سيناريو مباراة السوبر والفارق هو زيارة الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بهدف نظيف في مباراة الفريقين بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن الفارق بين مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ومباراته أمام إنبي هو تسجيل هدف وأدينا بنفس الأداء في كل شيء، والخصم لم يهددنا ونفس سيناريو مباراة الجيش.

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تسيدنا المباراة وأهدرنا أكثر من فرصة ومن 4 فرص سجلنا هدف، والمباراة الأهم كانت مباراة السوبر المحلي، ولكن أهدرنا عدة فرص واليوم أهدرنا أكثر من فرصة واللاعبين والجهاز الفني يشعرون بالضغط لأننا بني آدمين نتأثر بالضغوط ولكن نقوم بعملنا".

وأضاف: "فترة التوقف كان هناك لاعبين عادت من الإعارة ولم يتأقلموا على طريقة لعبنا وليس لديهم اللياقة على إنهاء المباريات وفترة توقف الدوري أفضلية في رفع الحالة البدنية للاعبين والتعود على طريقة لعبنا وعبد القادر وميكيسوني بدأوا ينسجمون مع الفريق ولكن ببطء، ويحتاجان اكتساب الثقة".

وتابع: علينا الفوز لتحسين الأداء واكتساب الثقة والابتعاد عن الضغوط ومع الفوز لا يركز أحد على الأداء لأنه يهتم بالنتيجة أكثر من الأداء، مشيرا إلى أن محمد مجدي أفشة ومحمد شريف يعانيان من ضغط المباريات، وتوقعت أن تؤثر الحالة البدنية على أداء منتخب مصر؛ لأن لاعبي الأهلي ليسوا في أفضل حال بدني.

وأوضح أن هناك أكثر من لاعب في الأهلي يعاني من الإجهاد، مثل محمد شريف وأفشة وكذلك حسين الشحات وطاهر محمد اللذين يعانيان من الإصابة بسبب ضغط المباريات، ولا أعلم كيف أحل هذه المشكلة، ومحمد صلاح يلعب في ليفربول، ولكنه قضى فترة راحة طويلة مع عائلته في القاهرة، ولكن بالنظر إلى لاعبي الأهلي أين كانوا؟ لقد كانوا يلعبون ولم يحصلوا على فترة راحة، وأتوقع أن الأهلي والزمالك سيدفعان ثمن الإجهاد بسبب توالي المباريات وسيؤثر الأمر بالسلب على أداء منتخب مصر.

واختتم: لدينا أجندة طويلة على المستوى المحلي والدولي، سواء للأهلي أو اللاعبين الدوليين الذين سيلعبون لمنتخب مصر وسيؤثرون على أداء المنتخب.