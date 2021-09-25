شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني بعد الفوز على إنبي: عندما يكون الله هو المسيطر لا يغير أي إنسان طرقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على الفوز الذى حققه فريقه أمام إنبى بهدف نظيف ليتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر: عندما يكون الله هو المسيطر، لا يملك أي إنسان القدرة على تغيير طرقه.





وفيه تغريدة ثانية قال موسيماني: "للفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، يأتي مع الضغوط وجميع التحديات التي يواجهها فريقي في الأيام السبعة الماضية، لا شيء ثمين يأتي بالطريقة السهلة، لقد شاهدت هذه الأفلام من قبل، وكلها تنتهي بنفس الطريقة ومن ثم فهي الإثارة".





فاز الأهلى على نظيره إنبى بهدف وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، في مباراة متوسطة من حيث الأداء الفني، ولكن كانت السيطرة في غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وترددت الكثير من الأنباء خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلى وكريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، لتولى المسؤولية الفنية للقلعة الحمراء خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، في حالة إخفاق الأخير ببطولة كأس مصر. وشهدت الفترة الماضية تردد الكثير من الشائعات حول رحيل موسيماني عن الأهلى بعد خسارة بطولتي، الدورى العام وكأس السوبر المصري بعد الخسارة أمام الطلائع بركلات الجزاء الترجيحية، ولم يتسنى لنا حتى الآن التأكد من صحة هذه المعلومات حول دخول الأهلي فى مفاوضات مع جروس من عدمه أو حتى مصير جروس. وكان خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، قد أكد وجود مفاوضات بين الأهلى ومدرب الزمالك السابق، وكتب الغندور عبر حسابه على "فيس بوك": الأهلي يتفق مع جروس لتدريب الأهلي في حالة أي إخفاق.

للفوز بكأس CAF دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي ، يأتي مع الضغوط والضغوط وجميع التحديات التي يواجهها فريقي في الأيام السبعة الماضية ، لا شيء ثمين يأتي بالطريقة السهلة ، لقد شاهدت هذه الأفلام من قبلتنتهي نفس الطريقة. ومن