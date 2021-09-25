شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: ديانج لديه إمكانيات محترف عالمي ووجوده بالملعب يطمئننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلى السابق، أن المالي أليو ديانج لديه كل المواصفات التى تجعله محترفا عالميا، مشيرا إلى أنه كان نجم لقاء اليوم أمام إنبى في كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف ليتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة بيراميدز.

وقال عبد المنعم، في تصريحات لقناة الأهلى: ديانج لديه جميع الإمكانيات ومواصفات اللاعب المحترف العالمي وليس المحلي والوحيد الذى سدد على المرمى، ونرجو من الجهاز الفني أن يكون قد رأى اللاعب بصورة مختلفة، ديانج يجعلنا مطمئنين في حالة وجود هجمة على الفريق تكون منتظره في أي وقت يقطع الكرة.

وأضاف: أهدرنا الكثير من الفرص خاصة من محمد شريف وأفشة، ولكن موسيماني يجب أن يجلس مع نفسه ويرى القماشة الواسعة التى لديه، ومحمد شريف يحتاج إلى تدعيم للخروج مما هو فيه، وإنبى ليس فريقا صغيرا، لكنهم افتقدوا الطموح في الملعب.

وتابع: الشكل الحالي للأهلي مبشر قبل لقاء بيراميدز؛ لأن لديك مجموعة مميزة في التشكيل.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى، ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.