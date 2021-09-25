شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج نسر مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي للنادى الأهلى على تويتر، المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق، نسرا لمباراة إنبى في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى فاز خلالها الأهلى بهدف نظيف.

وقدم ديانج أداءً مميزًا على مستوى الدفاع والهجوم، وساهم بدور كبير في قطع الكرات والحفاظ على الاستحواذ لفريقه، وهو ما جعل جماهير الأهلى تختار المالى نسرا للقاء.



الاهلى

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى، ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.