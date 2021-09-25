شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن: ديانج أثبت خطأ موسيماني وصلاح محسن أكثر من "بديل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عادل عبد الرحمن، نجم الأهلى السابق، أن المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، قدّم مباراة مميزة أمام إنبي، أثبتت خطأ بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، عندما استبعده من التشكيل الأساسي في المباراة الماضية أمام الطلائع بكأس السوبر، والتى خسرها الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات لقناة الأهلى: صلاح محسن يجب أن يأخذ وقتا أطول من ذلك، ولا أريد أن يبقى في خانة أنه لاعب بديل يؤدي الدور المطلوب منه، وأليو ديانج أثبت خطأ موسيماني، وعندما يلعب يكسب الأهلي لاعبا إضافيا على التشكيل الأساسى، للدور الدفاعي الكبير الذى يقوم به.

من جانبه قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق: صلاح محسن لاعب لديه جرأة ومهارة ومنذ نزوله كان واضحاً أن لديه الرغبة في إحداث الفارق، والأهلى مجملاً كان أداؤه أفضل، وأليو ديانج يقوم بدور دفاعي مميز ويزيد في الهجوم وهو ما يجعل الأهلى وكأنه يلعب بلاعب إضافي.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.