شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الأهلي مطالب بخوض مبارياته بنفس الإخلاص والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد صلاح الدين، نجم الكرة المصرية السابق، إن أداء لاعبى الأهلى اختلف تماما من حيث الروح والإخلاص في مباراة إنبي التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي للمباراة استاد مصر، على فضائية أون تايم سبورتس: "مفيش مقارنة بين أداء ومستوى لاعبي الأهلي في مباراتي طلائع الجيش وإنبي، الأداء اختلف تماما، والأهلى تطور في المستوى وتوزيع الجهد البدني".

وتابع وليد صلاح الدين: "موسيمانى يحتاج وقتا لتطبيق فكره مع اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة، كما أن التحام المواسم وضغط المباريات والتوقفات الكثيرة لارتباطات المنتخب تؤثر في مستوى اللاعبين".

وأشاد وليد صلاح الدين بمستوى أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى العائد من فترة إعارة جيدة في سموحة قائلا: "عبد القادر لاعب مؤثر ومهم في تشكيلة الأهلي، ووقع على شهادة ميلاده في مباراة اليوم بعد الأداء الكبير الذى قدمه أمام إنبي".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس فى مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول فى الدفاع، وأليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم".

فيما جاء تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة، آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.