شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: تغييرات موسيماني غيرت شكل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن تغييرات موسيمانى كان لها تأثير السحر في تغيير نتيجة مباراة الأهلى ضد إنبي التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وقال جعفر، في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي للمباراة استاد مصر، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلى كان الأفضل من حيث الانتشار والاستحواذ، موسيمانى أدار اللقاء بذكاء كبير، والتغييرات غيرت شكل المباراة".

وأضاف: "أؤيد قرار المدير الفني بخروج كهربا رغم مجهود اللاعب الكبير، إجراء التبديلات جاءت في توقيت مناسب وصنعت الفارق".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس فى مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول فى الدفاع، وأليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم".

فيما جاء تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.