شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي بعد غيابه عن لقاء إنبي: اللهم إني فوضت إليك أمري فاكفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، "استورى" مثيرة للجدل، وذلك عقب استبعاده من مباراة إنبى في دور الـ16 بكأس مصر والتى فاز بها الأهلى بهدف نظيف ليتأهل لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية.

وكتب عمار: اللهم إنى فوضت إليك أمرى فاكفني.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى، ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.