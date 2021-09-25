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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن هدف صلاح محسن في إنبي: مارس هوايته المفضلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثنى الحساب الرسمي للنادى الأهلي على هدف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر، والذى أحرزه في شباك إنبى، ليضمن تأهل الأهلى إلى ربع نهائى كأس مصر، وكتب حساب الأهلى على تويتر: لاعبنا صلاح محسن يمارس هوايته ويسجل هدفا أكثر من رائع في شباك إنبي ليحجز الأهلي مقعده في ربع نهائي كأس مصر.
الاهلى
وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى، ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.
وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس فى مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.
بدأ فريق الأهلي المباراة بالتحضير من وسط ملعبه في محاولة لفرض نفسه على إيقاع اللعب والتحكم في رتم المباراة من خلال التمريرات القصيرة من لاعبي خط الدفاع في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الفريق البترولي الذي تراجع، واكتفى بمحاولة إيقاف حماس لاعبي الأهلي.
وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وإنذار لمحمد إسماعيل لاعب إنبي؛ بسبب ضرب محمد شريف بالكوع، وسددها علي معلول مباشرة على المرمى، ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي في الدقائق العشر الأولى من عمر المبراة ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى.
وتحصل محمود كهربا على ركلة حرة في الدقيقة 12 من عمر المباراة ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن تم احتسابها خطأ على بدر بانون بسبب رفع قدمه في وجه مدافع إنبي، فيما أهدر محمد شريف فرصة محققة في الدقيقة 14 من عمر المباراة من تمريرة أحمد عبد القادر.