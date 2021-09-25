شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن هدف صلاح محسن في إنبي: مارس هوايته المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الحساب الرسمي للنادى الأهلي على هدف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر، والذى أحرزه في شباك إنبى، ليضمن تأهل الأهلى إلى ربع نهائى كأس مصر، وكتب حساب الأهلى على تويتر: لاعبنا صلاح محسن يمارس هوايته ويسجل هدفا أكثر من رائع في شباك إنبي ليحجز الأهلي مقعده في ربع نهائي كأس مصر.



الاهلى

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد التغلب على إنبي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة متوسطة من حيث الأداء الفنى، ولكن كانت السيطرة فى غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.