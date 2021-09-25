موسيماني: 3 أمور ستجلب إفريقيا الثالثة تواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي سيأتي بفضل ثلاثة أمور، مشيرا إلى أنه شاهد تلك الأفلام من قبل.

وكتب موسيماني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي سيأتي بالضغط والضغوطات وجميع التحديات التي يواجهها فريقي في الأيام السبعة الماضية".

وأضاف: "لا شيء ثمين يأتي بالطريقة السهلة، لقد شاهدت هذه الأفلام من قبل، وكلها تنتهي بنفس الطريقة، ومن ثم فهي الإثارة".

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد فوزه على إنبي 1-0 بهدف صلاح محسن، ليتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة بيراميدز.

وكان الأهلي خسر لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح يوم الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين على حساب كل من كايزر تشيفز في النسخة الماضية (3-0) والزمالك في النسخة قبل الماضية بنتيجة (2-1).