طولان: الحكم حرمنا من ركلة جزاء أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي إن فريقه كانت له ركلة جزاء في مباراة الأهلي بالدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتمكن الأهلي من الفوز بالمباراة بهدف دون رد سجله صلاح محسن في شوط المباراة الثاني.

وأضاف طولان في تصريحات عقب المباراة : "كان لدينا طموح الفوز بالمباراة، وخضنا المباراة بشكل ونسق هجومي، أهدرنا هدفين في الشوط الأول، وكان تسجيلهما كفيل بقلب الأمور."

وأكمل: "لعبنا المباراة في بـ9 عناصر غير أساسية، توقيت هدف النادي الأهلي كان صعب ولم نتمكن من التعويض والعودة من جديد للمباراة."

واختتم: "كانت لدينا ركلة جزاء الجميع شاهدها إلا حكم المباراة، هناك تخبط في المواعيد، اتحاد الكرة لم يمنحنا الراحة الكافية."