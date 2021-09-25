موسيماني: الفارق الوحيد أننا سجلنا هدف.. وما يحدث يضر مننتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن الفارق الوحيد بين مباراتي إنبي في كأس مصر وطلائع الجيش في كأس السوبر هو تسجيل الفريق لهدف، كما أوضح أن منتخب مصر سيتضرر من ضغط المباريات.

وقال موسيماني في تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على إنبي في كأس مصر: "الفارق بين المباراة الماضية، والحالية هو تسجيل الهدف فقط، نفس الأداء، ونفس موقف الخصم الذي لم يتمكن من تهديد مرمى الأهلي".

وتابع: "الفارق أننا اليوم من 4 فرص سجلنا هدف، وفي المباراة الماضية أمام طلائع الجيش أهدرنا الكثير من الفرص".

وتحدث عن فريقه، قائلًا: "اللاعبون يشعرون بضغوط كبيرة، نحن كجهاز فني نشعر بالضغوط أيضا لأننا بشر من لحم وضم، لكن يجب أن نؤدي عملنا".

وأضاف :"هناك لاعبون عادوا من الإعارة، لم يحدث تأقلم بعد على الطريقة التي نلعب بها، وسوف نعمل معهم في فترة التوقف من أجل الوصول للحالة البدنية المناسبة، ونصل بهم لأسلوبنا".

أما عن مستوى اللاعبين الجدد، قال: "سعيد بأداء أحمد عبد القادر، ولويس (ميكيسوني) بدأ يكسب الثقة بالتدريج، وبمجرد أن يكتسب الثقة سيضيف قيمة كبيرة للفريق، الجانب النفسي ليس سهل بالنسبة لنا جميعا عقب مباراة الجيش وإهدار الكثير من الفرص".

وواصل: "الضغط يزيد ويرتفع أكثر وأكثر لكننا فريق محترم، ومن أجل تجاوز الضغوط يجب أن نفوز، وعندما تفوز كل شيء يكون جيد، لا يهم الأداء لكن النتيجة أهم شيء حتى لو سيطرت على المباراة والنتيجة سيئة لن يتذكر أحد الأداء".

واستطرد: "هل ترى أن شريف في حالة بدنية جديدة، وهل ترى أفشة في حالة بدنية جيدة؟ قلت من قبل أن ضغط المباريات سيؤثر على المنتخب الوطني، ولم يستمع أحد لكلامي، الشحات مصاب الآن، لم يتعرض للضرب، ونفس الشيء طاهر، هل شريف وأفشة بالمستوى الذي نعرفه؟ العمل كبير للغاية عليهم".

وأردف: "حل هذه المشكلة؟ انظروا إلى العالم أجمع، انظروا إلى محمد صلاح أين كان في يونيو ويوليو؟ كنا هنا مع عائلته في مصر، لكن أفشة وشريف كانوا يلعبون باستمرار، وهذا ليس الموسم الحالي فقط لكن كل موسم".

واختتم قائلًا: "لو لم يكن عناصر الأهلي والزمالك في حالة بدنية جيدة سيتأثر المنتخب في بطولة العرب، وإفريقيا ثم كأس العالم، أتمنى أن يساعدنا الله".