بالصور.. طلائع الجيش يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بأجواء السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في أول تجمع لطلائع الجيش استعدادأ للموسم الجديد، ملأت السعادة جنبات إستاد جهاز الرياضة العسكري بعد العودة من الإجازة التي منحها عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق عقب حصد لقب السوبر.

وكان طلائع الجيش حصد أول بطولة في تاريخه على حساب الأهلي في السوبر المصري بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

وقبل انطلاق المران، سمح الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش للاعبين بالتقاط الصور التذكارية مع الكأس وتهنئة بعضهم البعض، ثم التقط الجهاز الفني والإداري واللاعبين الصور التذكارية، ثم المجموعة التي خاضت المعسكر الأخير قبل لقاء السوبر.

وبعد انتهاء فقرة التصوير، عقد الجهاز الفني جلسة بوسط الملعب هنأ فيها اللاعبين بالحصول على بطولة السوبر، وطالب الجهاز من جميع اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم بعد الفوز بكأس السوبر، مشيرًا إلى أن هذة البطولة تضعهم تحت مسؤولية كبيرة بين جميع الأندية.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بغلق ملف أفراح السوبر، ومن ثم التركيز في الاستعداد للموسم الجديد وكيفية الظهور بمستوى مشرف يليق باسم النادي في ظل الدعم والمساندة من مجلس الإدارة.