بالأرقام.. مئوية تاريخية لصلاح.. الأسرع بين أساطير ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دخل الدولي المصري محمد صلاح قائمة مسجلي المائة هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد زيارة شباك مضيفه برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع السادس للمسابقة مساء السبت.

ونجح صلاح في تحويل كرة عرضية رائعة داخل المنطقة ليضعها في الشباك، واحتاج الحكم إلى الرجوع لتقنية الفيديو لتأكيد صحته، ليعلن تقدم ليفربول بالهدف المئوي للملك المصري مع الريدز.

وأصبح النجم المصري أسرع لاعب يبلغ 100 هدف بدوري النخبة مع ليفربول حيث احتاج إلى 151 مباراة، ليحط الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم روجر هانت (152 مباراة).

وبات صاحب الـ29 عاما اللاعب الـ13 الذي يصل إلى 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وعاشر أفضل هداف في تاريخ النادي بجميع المسابقات برصيد 131 هدفا متجاوزا سام رايبولد.

صلاح -الذي أحرز 18 هدفا في آخر 22 مباراة لعبها ليفربول خارج أرضه بجميع المسابقات- سجل الآن ضد 26 من أصل 27 فريقاً مختلفًا واجههم في بريميرليج كلاعب في ليفربول، إذ لم يسجل أمام سوانزي سيتي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2021/2022 برصيد خمسة أهداف، متساويا مع مايكل أنطونيو مهاجم وست هام وجيمي فارد مهاجم ليستر سيتي.

قائمة أسرع لاعبي ليفربول وصولا لـ100 هدف في الدوري:

محمد صلاح - 151 مباراة.

روجر هانت - 152 مباراة.

جوردون هودسون - 167 مباراة.

أيان راش - 168 مباراة.

جاك باركنسون - 173 مباراة.

قائمة هدافي ليفربول في الدوري عبر التاريخ:

1- روجر هانت - 244 هدفا.

2- جوردون هودسون - 233 هدفا.

3- أيان راش - 229 هدفا.

4- بيلي ليدل - 215 هدفا.

5- هاري شامبيرس - 135 هدفا.

6- روبي فاولر - 128 هدفا.

7- جاك باركنسون - 123 هدفا.

8- سام رايبولد - 120 هدفا.

9- ستيفن جيرارد - 120 هدفا.

10- مايكل أوين - 118 هدفا.

11- كيني دالجليش - 118 هدفا.

12- ديك فورشاو - 116 هدفا.

13- محمد صلاح - 100 هدف.

قائمة هدافي ليفربول في عهد بريميرليج:

روبي فاولر - 128 هدفا.

ستيفن جيرارد - 120 هدفا.

مايكل أوين - 118 هدفا.

محمد صلاح - 100 هدف.

قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ بجميع المسابقات:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- محمد صلاح - 131 هدفا.