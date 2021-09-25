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هدف تاريخي.. صلاح يسجل 100 هدف مع ليفربول أمام برنتفورد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

استطاع محمد صلاح نجم أن يسجل هدفًا في شباك برنتفورد في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة السادسة من حسابات "بريميرليج".

هدف صلاح جاء في الدقيقة 55 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة طولية عن طريق البرازيلي فابينيو ليسجل "مو" في شباك بيرنتفورد لكن الحكم المساعد يرفع رايته.

تقنية الفيديو "VAR" أكدت صحة هدف صلاح ليسجل هدفه الـ100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بخلافه هدفين سجلهم عندما كان في ليصبح المجموع 102 هدف.

وكان محمد صلاح دخل قائمة المائة في بريميرليج بعدما سجل هدفًا في شباك ليدز يونايتد بالجولة قبل الماضية في لقاء انتهى لصالح اللفير بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن صلاح وصل رصيده من الأهداف إلى خمسة أهداف ليتساوى مع الثنائي أنتطونيو مهاجم ويست هام وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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