الأهلي يفلت من مفاجآت الكأس بفوز صعب على إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الأهلي انتصارا صعبا على إنبي بهدف نظيف على ملعب إستاد الإسكندرية في آخر مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويدين المارد الأحمر بالفضل في الفوز إلى لاعبه البديل صلاح محسن الذي سجل هدف الانتصار.

وتأهل حامل اللقب إلى دور الثمانية في كأس مصر ليضرب موعدا أمام بيراميدز الذي فاز أمس الجمعة على سموحة.

ويسعى الأهلي لاستكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس ‏مصر التي يحمل لقبها.

ملخص المباراة:

شهدت الدقائق العشر الأولى من المباراة سيطرة من جانب الأهلي الذي كان قريبا من افتتاح التسجيل من كرة ثابتة في الدقيقة التاسعة لولا مرور تسديدة علي معلول فوق العارضة الأفقية.

وفي الدقيقة الـ31، كاد مهاب ياسر أن يفتتح التسجيل لإنبي بعد انفراده بالحارس محمد الشناوي، لكن أيمن أشرف عاد وأنقذ فريقه بإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن يقوم لاعب إنبي بتسديدها.

وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر محمد شريف فرصة تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من معلول داخل المنطقة لكن مهاجم الأهلي لم ينجح في الوصول لها، لينتهي الشوط الأول كما بدأ (0-0).

واصل الأهلي محاولاته على مرمى إنبي في الشوط الثاني دون أن يشكل خطورة واضحة في الربع ساعة الأولى.

وفي الدقيقة الـ67، مرر أفشة الكرة إلى أحمد عبدالقادر داخل المنطقة ليسددها اللاعب بقوة لكن الحارس محمود جاد تمكن من التصدي لها، قبل أن ترتد الكرة إلى البديل ميكيسوني الذي لم ينجح في استغلالها.

وفي الدقيقة الـ74، تمكن صلاح محسن من افتتاح التسجيل للأهلي بعدما تلقى تمريرة أرضية من أفشة داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة في شباك الحارس محمود جاد وتصبح النتيجة (1-0).

وكان الأهلي قريبا من مضاعفة النتيجة في الوقت بدل الضائع عن طريق حسام حسن بهدف رائع، لكن الحكم ألغى الهدف بعد إشارة من حكم الراية، قبل أن تنتهي المباراة بإقصاء إنبي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، محمد شريف.

تشكيل إنبي: محمود جاد، علي فوزي، محمد إسماعيل، حسام عرفات، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، أحمد العجوز، مهاب ياسر، مصطفى جمال، مصطفى ياسر شكشك، زياد كمال.