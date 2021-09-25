برينتفورد العنيد يفرض التعادل على ليفربول ومحمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل فريق برينتفورد الصاعد حديثاً عروضه الجيدة وفرض التعادل على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة خرجت عامرة بالإثارة والندية، السبت لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



أقيمت المباراة على ملعب " غريفين بارك" وافتتح التسجيل برينتفورد عن طريق مدافعه إيثان بينوك في الدقيقة 27 قبل أن يتمكن البرتغالي دييغو جوتا من تسجيل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني تمكن "الملك المصري" محمد صلاح من مواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 54 فأصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف لليفربول في الدوري الممتاز.



وسريعاً مع تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل عن طريق الألماني الشاب فيتالي جانيلت في الدقيقة 63، وبعد ذلك بأربع دقائق (67) استطاع لاعب وسط ليفربول كورتيس جونز أن يحرز ثالث أهداف فريقه.



وبعد أن ظن الجميع أن ليفربول في طريقه إلى حصد الثلاث نقاط فاجأ لاعب الوسط الفرنسي يوان ويسا الجميع وسجل هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 82.



وارتقى بذلك ليفربول إلى الصدارة برصيد 14 نقطة فيما أصبح رصيد برينتفورد 9 نقاط في المركز التاسع.





محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

يواصل المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريق ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وعند الدقيقة 54، تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني لفريق "الريدز" في شباك برينتفورد ليسجل هدفه الـ 100 في 151 مباراة خاضها مع ليفربول في الدوري وبات أسرع لاعب في تاريخ مشاركة ليفربول في البطولة يصل للهدف رقم 100.

وبافتتاحه التسجيل لفريقه ليفربول يوم 12 سبتمبر الحالي في مرمى ليدز يونايتد صار في جعبة النجم المصري محمد صلاح 100 هدف شخصي له في الـ"بريميرليغ".



المصدر: بي إن سبورت