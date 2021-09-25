الامارات | الأهلي يفوز على إنبي في كأس مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على إنبي في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم عقب فوزه على إنبي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الستة عشر من البطولة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه صلاح محسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى دور الثمانية لمواجهة بيراميدز، الذي تغلب على سموحة 3 / 1 أمس الجمعة.

ومن غير المعروف متى سيتم استكمال البطولة، حيث قرر الاتحاد المصري إطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز أولا.

وأهدر الأهلي، الذي خسر بركلات الترجيح كأس السوبر أمام طلائع الجيش الأسبوع الماضي، العديد من الفرص قبل أن يسجل محسن هدف الانتصار في شباك فريقه السابق.

وهز البديل حسام حسن مهاجم الأهلي الجديد الشباك في اللحظات الأخيرة لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

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