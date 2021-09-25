هدف عالمي لصلاح في شباك برينتفورد (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف فريقه الثاني أمام برينتفورد، في الدقيقة 54، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2021/22، على ملعب «جريفين بارك».

وجاء هدف صلاح بعدما تلقى كرة عالية من فابيانو ليسددها مباشرة في شباك الحارس.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الاهداف هذا الموسم لـ5 أهداف في صدارة الهدافين.

يأمل ليفربول في مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك حتى الآن 13 نقطة، بعد ما فاز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة فقط.

شاهد الهدف: