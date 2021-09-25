شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يفشل فى فك شفرة دفاع إنبي.. ونزول ميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التعادل السلبي سيطرته على مباراة الأهلي أمام إنبي بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، في مباراة متوسطة من حيث الأداء الفني ولكن كانت السيطرة في غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

بدأ فريق الأهلي المباراة بالتحضير من وسط ملعبه في محاولة لفرض نفسه على إيقاع اللعب والتحكم في رتم المباراة من خلال التمريرات القصيرة من لاعبي خط الدفاع في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الفريق البترولي الذي تراجع واكتفى بمحاولة ايقاف حماس لاعبي الأهلي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وانذار لمحمد إسماعيل لاعب إنبي بسبب ضرب محمد شريف بالكوع، وسددها علي معلول مباشرة على المرمى ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي في الدقائق العشر الأولى من عمر المبراة ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى.

وتحصل محمود كهربا على ركلة حرة في الدقيقة 12 من عمر المباراة ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن تم احتسابها خطأ على بدر بانون بسبب رفع قدمه في وجه مدافع إنبي، فيما أهدر محمد شريف فرصة محققة في الدقيقة 14 من عمر المباراة من تمريرة أحمد عبد القادر.

حاول لاعبو الأهلي تنويع واستغلال الأطراف في تشكيل خطورة على مرمى إنبي مستغلا تحركات أحمد عبد القادر ومحمود كهربا مع معاونة اليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، فيما أهدر عبد القادر عرضية أفشة في الدقيقة 29 من عمر المباراة ولم يحسن التعامل معها أمام المرمى.

وأهدر إبراهيم جلال فرصة انفراد كامل لإنبي في الدقيقة 31 من عمر المباراة وسددها بعيدا عن المرمى بعد تدخل أيمن أشرف في الكرة لمحاولة منع الخطورة على مرمى الشناوي.

وهدد أكرم توفيق مرمى إنبي في الدقيقة 35 بعد استقبال تمريرة سحرية من محمد شريف ولكن حولها محمود جاد إلى ركلة ركنية، ولعبها علي معلول ولكن أمسك بها حارس إنبي للمرة الثانية.

فيما فشل أفشة في استغلال عرضية معلول في الدقيقة 38 من عمر المباراة وسدد الكرة ولكن في الشباك من خارج المرمى، وأجرى إنبي تغيير اضطراري في الدقيقة 46 بنزول محمد شريف حتحوت بدلا من حسام عرفات، فيما أهدر محمد شريف فرصة محققة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية بعد استقبال عرضية معلول، ورغم محاولة الأهلي لتسجيل هدف التقدم ولكن بدون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وجاءت بداية الشوط الثاني بنفس إيقاع الشوط الثاني في محاولة لاعبي الأهلي في فرض أسولب لعبهم والتحكم في رتم المباراة وحاول فتح ثغرة في دفاع إنبي من الجبهة اليمنى عن طريق كهربا وأفشة، وجاءت فرصة لكهربا قي الدقيقة 50 ولكن لم يجيد التعامل معها.

وتحصل ديانج على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 نتيجة الشد من مصطفى جمال وسددها أفشة مباشرة على مرمى إنبي ولكن مرت أعلى العارضة، فيما أجرى بيتسو موسيماني أولى تغييرات الأهلي بخروج كهربا ونزول لويس ميكيسوني في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام إنبي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدرء كلا من علي لطفي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن وميكيسوني ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد هاني.

فيما أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويتكون تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.