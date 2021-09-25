لقطة طريفة.. حارس أستون فيلا يستفز رونالدو لتسديد ركلة الجزاء.. ورد فعل غاضب من النجم البرتغالي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، التي أقميت ظهر اليوم، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، لقطة طريفة بين كريستيانو رونالدو والحارس الارجنتيني مارتينيز، بعد احتساب حكم اللقاء ضربة جزاء للشياطين الحمر في الدقائق الأخيرة.

وبعد حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في الأمتار الأخيرة من زمن اللقاء، توجه برونو فيرنانديز لتنفيذ ركلة الجزاء في وجود كريستيانو رونالدو على أرض الملعب.

وقام إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا باستفزاز رونالدو، وطالبه بتسديد ركلة الجزاء قائلاً له: "سدد ركلة الجزاء.. سدد ركلة الجزاء"، ليرد عليه النجم البرتغالي بغضب: "لا".

بعد ذلك أطاح برونو فيرنانديز بالكرة أعلى مرمى أستون فيلا، ليقوم مارتينيز بالاحتفال أمام جماهير مانشستر يونايتد.