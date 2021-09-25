بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × إنبي (كأس مصر)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره إنبي، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء، متأثرا بخسارته كأس السوبر المصري منذ أيام على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

يدخل الأهلي المباراة، بهدف لا بديل عن الفوز للحفاظ على لقبه في مشواره الصعب.

كما يدخل إنبي المباراة لاستغلال الحالة التي يمر بها الأهلي مؤخرًا وخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

ويبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالتشكيل التالي:

الشناوي

معلول، بدر بانون، أيمن اشرف، أكرم توفيق

السولية، ديانج، قفشة، كهربا، أحمد عبدالقادر

الهجوم: محمد شريف

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