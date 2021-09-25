4 تغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي أمام إنبي في الكأس

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إنبي، في السابعة مساء اليوم السبت، في دور الـ16 من كأس مصر.

وأجرى موسيماني 4 تغييرات، جيث دفع ببدر بانون وديانج ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمدي عبد القادر في التشكيل الأساسي للفريق.

وخرج من القائمة الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – رامي ربيعة – حمدي فتحي – حسام حسن – وليد سليمان – صلاح محسن – محمود وحيد – لويس ميكيسوني – محمد هاني

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وإنبي مع بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر.